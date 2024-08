EQS-Ad-hoc: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand



01.08.2024 / 07:56 CET/CEST

Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand Luxemburg, 01. August 2024 - Der Aufsichtsrat der Novem Group S.A. hat dem Antrag von Dr. Johannes Burtscher zugestimmt, sein Mandat als CFO der Gruppe zum 30. September 2024 niederzulegen. Im Rahmen einer internen Nachfolgeregelung wurde Benjamin Retzer zum CFO bestellt. Zusätzlich wurde Florian Sandner in die neu geschaffene Rolle als COO befördert. Benjamin Retzer hatte schon zahlreiche Positionen im Finanzbereich bei Novem seit 2014 inne, zuletzt als Vice President Accounting and Tax. Davor arbeitete er als Director General Accounting bei Vishay Intertechnology und Prüfungsassistent bei KPMG. Herr Retzer besitzt einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland. Florian Sandner bekleidete bereits mehrere Führungspositionen bei Novem seit 2011, unter anderem als Leiter des größten Werks der Gruppe in Querétaro, Mexiko. Als Vice President Operations Americas war er zuletzt für die gesamte Region zuständig. Herr Sandner besitzt einen Masterabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen der Fachhochschule Darmstadt, Deutschland. Im Namen des Aufsichtsrats der Novem Group S.A. bedankt sich Dr. Stephan Kessel bei Dr. Burtscher für seine ausgezeichnete Leistung als langjähriger Finanzchef der Gruppe und wünscht ihm alles Gute für seine Zukunft. Über die letzten zwölf Jahre hat Dr. Burtscher eine zentrale Rolle in der erfolgreichen Entwicklung von Novem zum Weltmarktführer gespielt. Während dieser Zeit hat er eine exzellente Leistungskultur geschaffen und den Börsengang im Juli 2021 gelenkt. Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 69 506 037 583 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



