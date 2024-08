EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand



01.08.2024 / 07:57 CET/CEST

Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand Dr. Johannes Burtscher tritt als Langzeit-Finanzchef zurück

Benjamin Retzer wird zum CFO ernannt

Florian Sandner übernimmt neu geschaffene Rolle als COO Luxemburg, 01. August 2024 - Der Aufsichtsrat der Novem Group S.A. hat heute dem Antrag von Dr. Johannes Burtscher zugestimmt, sein Mandat als CFO der Gruppe am 30. September 2024 niederzulegen. Als sein Nachfolger wurde Benjamin Retzer ernannt. Zusätzlich wurde Florian Sandner in die neu geschaffene Rolle als Chief Operating Officer (COO) befördert, um das Vorstandsteam zu stärken und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu unterstützen. Demzufolge werden die Zuständigkeiten im Vorstand ab 1. Oktober 2024 neu geregelt. Sowohl Herr Retzer als auch Herr Sandner bringen langjährige Erfahrungen mit und werden eine wichtige Rolle spielen, Novem in die Zukunft zu navigieren. Benjamin Retzer hatte schon zahlreiche Positionen im Finanzbereich bei Novem seit 2014 inne, zuletzt als Vice President Accounting and Tax. Davor arbeitete er als Director General Accounting bei Vishay Intertechnology und Prüfungsassistent bei KPMG. Florian Sandner bekleidete bereits mehrere Führungspositionen bei Novem seit 2011, unter anderem als Leiter des größten Werks der Gruppe in Querétaro, Mexiko. Als Vice President Operations Americas war er zuletzt für die gesamte Region zuständig. Dr. Stephan Kessel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Novem Gruppe: "Im Namen unserer Aktionäre, des Aufsichtsrats und der gesamten Belegschaft möchte ich mich bei Dr. Burtscher für seine ausgezeichnete Leistung als Finanzchef des Unternehmens bedanken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen. Über die letzten zwölf Jahre hat Dr. Burtscher eine hervorragende Rolle in der erfolgreichen Entwicklung von Novem gespielt. Während seiner Zeit hat er eine exzellente Leistungskultur geschaffen und den Börsengang im Juli 2021 gelenkt." Markus Wittmann, CEO der Novem Gruppe: "Dr. Burtscher hat einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg von Novem geleistet. Wir haben eine interne Nachfolgeregelung umgesetzt, und ich bin sehr erfreut darüber, dass wir mit Herrn Retzer und Herrn Sandner zwei erfahrene Kollegen im Vorstandsteam begrüßen können." Dr. Johannes Burtscher, CFO der Novem Gruppe: "Die letzten Jahre waren für mich eine wunderbare Reise. In meiner Rolle hatte ich die Möglichkeit, Teil eines großartigen Teams zu sein und mit zur Entwicklung von Novem zum Weltmarktführer beitragen zu können. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und dankbar für das Vertrauen des Aufsichtsrats und meiner Vorstandskollegen, das sie in mich gesetzt haben." Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.900 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von mehr als €635 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Medienkontakt Mareike Völker Heidi Stopfer-Wilterius Head of Investor Relations Communications Manager Telefon: +49 9205 18 1399 Telefon: +49 9205 18 1111 E-Mail: investor.relations@novem.com E-Mail: heidi.stopfer-wilterius@novem.com



