Potsdam (ots) -Die unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts hat heute BB RADIO-Chefredakteur Jens Herrmann, als einen von drei Finalisten für den "Deutschen Radiopreis 2024", in der Kategorie "Bestes Musikformat" nominiert. Damit hält das Gremium die von Jens Herrmann entwickelte und zusammen mit Torsten Sträter und Marti Fischer präsentierte Sendung "Sträter:Musik - Der Soundtrack eines Lebens" in dieser Kategorie für preiswürdig. Sie ist übrigens die einzige Show des Comedians Torsten Sträter im deutschen Radio.BB RADIO-Chefredakteur Jens Herrmann ist seit über 28 Jahren erfolgreich in der Radiobranche unterwegs und hatte bereits auch als Moderator tausende Prominente und hochinteressante Menschen vor dem Mikro. Bei einem dieser Interviews verriet ihm Sträter von seiner (heimlichen) Leidenschaft: "Ein sperriges Nachttalk-Radio zu machen, Leute in den Schlaf zu labern, dazu Kompositionen von Bach, softe Filmtracks oder krachend-laut Bohemian Rhapsody zu spielen ...". Und so wurde im August 2021 der Deal perfekt gemacht. Nachdem die erste Staffel bereits ein riesiger Erfolg bei den Hörern war, komplettierte YouTube-Star Marti Fischer ab der zweiten Staffel als Gast das Duo.In losen Folgen produziert und regelmäßig montags von 21:00 bis 24:00 Uhr auf BB RADIO ausgestrahlt (sowie auf bbradio.de und allen gängigen Plattformen stets abrufbar), sorgt die außergewöhnliche Kombination der Drei für eine authentische und erfrischende Atmosphäre. Das Erfolgsrezept: Erfahrener Radioprofi bringt einen der besten Comedians Deutschlands mit einem der vielseitigsten Musiker und YouTube-Stars als unterhaltsamen Erklärer von Musiktrends und -richtungen zusammen und plaudert mit ihnen drei Stunden lang mit viel Wortwitz über Musik aus Jahrzehnten. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass sie länger über die Musik reden, als sie dauert. Die kreative Playlist mit nur einer einzigen Regel: "Alles, außer Bata Illic!". Die unkonventionelle Songauswahl macht es spannend und unverwechselbar, die persönlichen Geschichten und die Dynamik zwischen den drei Akteuren schaffen zudem eine besondere Verbindung zu den Hörern.BB RADIO-Geschäftsführerin Katrin Helmschrott zur Nominierung: "Das macht uns schon riesig stolz! Dieses einzigartige und von uns kreierte Format wurde für Deutschlands wichtigsten Radiopreis vorgeschlagen! Die Sendung steht für innovatives Radio und hebt sich durch ihren einzigartigen Charakter und die herausragende Unterhaltung von anderen Programmen ab. Wir alle bei BB RADIO drücken unserem Chefredakteur für die Entscheidung am 5. September im Hamburg die Daumen!"