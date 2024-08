© Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press



Meta hat mit den Zahlen für das zweite Quartal belegt, dass sich KI-Investitionen lohnen können. Dank gezielterer und personalisierter Werbung übertraf das Unternehmen die Erwartungen.Meta Platforms hat die Markterwartungen für das zweite Quartal übertroffen und eine optimistische Umsatzprognose für das dritte Quartal abgegeben, was darauf hindeutet, dass die starken digitalen Werbeeinnahmen die Kosten für Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) decken können. Die Muttergesellschaft von Facebook, Instagram und WhatsApp erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 38,5 und 41 Milliarden US-Dollar, was über den Analystenschätzungen von 39,2 Milliarden US-Dollar liegt. Im zweiten …