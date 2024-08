Das war eine hochvolatile Sitzung bei der L'Oréal-Aktie, die am Mittwoch auf die am Vorabend vorgelegten Halbjahreszahlen reagierte. Am Ende setzten sich die Bullen mit einem Plus von 2,5 Prozent durch. Aber ob die Kuh in Sachen Korrektur damit schon vom Eis ist?

