The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2024



ISIN Name

CH0457206800 ABB 19/24

DE000NLB25S2 NORDLB GELDM.FRN 23/18

AT0000A18VY3 ERSTE GP BNK 14-24 MTN

DE000DFK0CZ9 DZ BANK IS.A1459

DE000DFK0CY2 DZ BANK IS.A1458

US459058HC08 WORLD BK 19/24 FLR MTN

US446150AQ78 HUNTING.BCSH 19/24

DE000NLB33M9 NORDLB 23/24