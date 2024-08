WIESBADEN (ots) -Der Bierabsatz ist im 1. Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 % beziehungsweise 25,8 Millionen Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, haben die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager im 1. Halbjahr 2024 rund 4,2 Milliarden Liter Bier abgesetzt. Damit setzt sich die langfristige Entwicklung sinkender Absatzzahlen trotz Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land fort. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten.Absatzschwächster Juni seit 1993 - Absatzplus durch die Fußball-Europameisterschaft bleibt ausKonnte der Monat April im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft noch ein Plus von 15,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnen, blieb der Bierabsatz für die Monate Mai (-1,0 %) und Juni (-11,2 %) weit hinter den Erwartungen der Brauereien zurück. Im Juni 2024 wurde mit einem Bierabsatz von 777 Millionen Litern sogar das niedrigste Ergebnis in einem Juni seit der Neufassung des Biersteuergesetzes im Jahr 1993 erzielt. Zu diesem Rückgang dürfte auch das unbeständige Wetter beigetragen haben.81,7 % des gesamten Bierabsatzes waren für den Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zum 1. Halbjahr 2023 um 0,9 % auf 3,4 Milliarden Liter. Die restlichen 18,3 % beziehungsweise 765,5 Millionen Liter wurden steuerfrei (als Exporte und als sogenannter Haustrunk) abgesetzt. Das waren 0,6 % mehr als im Vorjahr. Davon gingen 428,1 Millionen Liter (+5,4 %) in EU-Staaten, 332,3 Millionen Liter (-4,8 %) in Nicht-EU-Staaten und 5,1 Millionen Liter (-8,1 %) unentgeltlich als Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien.Bei den Biermischungen - Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen - war im 1. Halbjahr ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2023 wurden 5,4 % weniger Biermischungen abgesetzt. Sie machten mit 200,5 Millionen Litern allerdings nur 4,8 % des gesamten Bierabsatzes aus.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise bietet der Statistische Bericht "Absatz von Bier". Basisdaten und lange Zeitreihen sind über die Tabellen zum Absatz von Bier (73421-0001 und 73421-0002) in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Verbrauchsteuern,Telefon: +49 611 75 4133www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5834921