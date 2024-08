DJ COMPANY TALK/MTU mit starkem Wachstum im Militärgeschäft

MTU hat im ersten Halbjahr 2024 den Umsatz in allen Geschäftssegmenten gesteigert. Den höchsten Umsatzzuwachs erreichte das Militärgeschäft: Hier lag das Umsatzplus bei 19 Prozent auf 272 Millionen Euro. "Der Umsatzzuwachs ist insbesondere auf den A400M-Antrieb TP400-D6 und die New Generation Fighter Engine für das europäische Kampfflugzeug der nächsten Generation zurückzuführen", sagte Finanzvorstand Peter Kameritsch. Hauptumsatzträger im Militärgeschäft war der Eurofighter-Antrieb EJ200. Im zivilen Triebwerksgeschäft kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um 5 Prozent auf 903 Millionen Euro. Der wichtigste Umsatzträger war der A320neo-Antrieb PW1100G-JM. Innerhalb des zivilen Triebwerksgeschäfts hat der organische Umsatz des zivilen Seriengeschäfts auf Dollar-Basis im hohen Dreißiger-Prozentbereich zugenommen. Im Ersatzteilgeschäft lag das organische Umsatzplus in US-Dollar im mittleren einstelligen Prozentbereich.

