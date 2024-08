Trotz der Aussicht auf womöglich bald sinkende Leitzinsen in den USA scheint die Luft für den DAX am Donnerstag ein Stück weit raus zu sein. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September ist ein Szenario, das Marktteilnehmer bereits vor der Fed-Sitzung am Vortag für das wahrscheinlichste gehalten hatten. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex DAX signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn mit 18.511 Punkten einen kaum veränderten Start. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ...

