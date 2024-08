© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Der weltgrößte Anbieter von Handyprozessoren hat mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen, sich aber enttäuschend vorsichtig über die Erholung des Telefonmarktes geäußert.Qualcomm, der weltweit größte Hersteller von Smartphone-Prozessoren, hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Umsatzerwartungen für das frisch angelaufene Quartal angehoben und damit die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Hintergrund ist die starke Nachfrage nach hochwertigen Android-Geräten und eine zunehmende Integration von KI-Funktionen in Smartphones. Für das vierte Geschäftsquartal prognostiziert der Zulieferer von Apple und Samsung nun einen Umsatz von etwa 9,9 Milliarden US-Dollar, was über den …