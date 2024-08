Jerome Powell hat gestern die Tür für eine Zinssenkung im September weit geöffnet, sofern die Daten bis dahin nicht in eine völlig andere Richtung weisen. Der Fed-Chef war damit sogar konkreter, als viele erwarteten. Nun werden die Arbeitsmarktdaten am Freitag noch wichtiger, da sie Teil der Bedingung sind, dass die Fed im September tatsächlich die Zinswende einleitet.

Denn die Notenbank zeigt sich zunehmend besorgt über die Abschwächung des Arbeitsmarktes, was eine Abkehr von ihrer stoischen, auf die Inflationsentwicklung ausgerichteten Haltung der vergangenen zwei Jahre ist. Der Arbeitsmarkt ist zwar solide und es gibt noch keine Hinweise auf eine starke Abkühlung. Jedoch liegen die Zinsen schon eine lange Zeit auf einem Niveau, das die Aktivität in der Wirtschaft bremst, und Rezessionen sind oft erst Monate später erkennbar, nachdem sie bereits eingetreten sind. Das ist der Drahtseilakt, den die Fed gerade absolvieren muss.

Der Deutsche Aktienindex schlägt weiter Haken wie ein Kaninchen. Einen Tag im Plus, den nächsten wieder im Minus. Anleger suchen weiter vergeblich nach einer Richtung. Wer an einem Tag wegen steigender Kurse auf einen Aufwärtstrend setzt, wird am nächsten Tag schon wieder enttäuscht. Das umgekehrte gilt auch: Die pessimistischen Anleger können sich ebenso nicht durchsetzen. Was bleibt, ist eine Schaukelbörse ohne Richtung.

Auch die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September kann die Anleger in Frankfurt noch nicht in neue Positionen locken. Der September war bereits erwartet worden. Dass Powell ihn gestern als konkreten Termin nannte, war zwar für viele eine Überraschung, löst aber bislang auch keine Begeisterung aus.

