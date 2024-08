© Foto: picture alliance / AA | Cem Genco



Die Aktie des Chipdesigners Arm ist nach den am Mittwoch vorgelegten Zahlen eingebrochen. Grund ist ein angesichts der hohen Bewertung verhaltener Ausblick.Dass sich Anleger inmitten von Bullenmärkten und Investmenthypes wie dem um Künstliche Intelligenz nur wenig um Bewertungen scheren, dürfte eine Regel so alt wie die Börse selbst sein. Teuer, extrem teuer, Arm Holdings? Beim Chipdesigner Arm führte das in den vergangenen Monaten allerdings zu einem besonders abenteuerlichen Bewertungsniveau. Vor dem Börsenschluss am Mittwoch mussten Anleger für die Aktie nicht weniger als das 92-Fache der im laufenden Geschäftsjahr erwarteten Gewinne auf den Tisch legen. Selbst im Verhältnis zum Wachstum …