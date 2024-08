Heute, am 01.08.2024, ab 9:00 Uhr startet auf der Plattform dkm365.de der Digitalkongress "Krankenversicherung". Besonders stehen hier Zielgruppen im Fokus, z. B. Mediziner und Beamte. Teilnehmende dürfen sich auf drei Vorträge freuen und können zudem Weiterbildungszeit sammeln. Die individuelle Beratung im Bereich Krankenversicherung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Denn Kunden suchen Lösungen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen zugeschnitten sind. So entwickeln die Krankenversicherer ...

