OsaBus kündigt Großinvestition zum Ausbau von Flotte und Service in München an



01.08.2024

OsaBus, ein lizenziertes Charterbusunternehmen, wird seine Dienstleistungen in ganz Europa mit einer neuen Investition ausbauen, die auf die Erweiterung seiner Flotte und die Verbesserung der Kundenerfahrung abzielt.

München, Deutschland - OsaBus , ein lizenziertes Charterbusunternehmen, das zuverlässige, sichere und komfortable Fahrten in ganz Europa anbietet, freut sich, eine bedeutende Investition zur Erweiterung seiner Flotte und zur Verbesserung seines Serviceangebots bekannt zu geben. Diese Investition in Höhe von ca. 1 Million Euro ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Engagements von OsaBus, die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Charterbusdiensten in der Region zu befriedigen.

Mit dieser jüngsten Investition wird die OsaBus-Flotte um zwei hochmoderne SETRA S 517 HD Reisebusse erweitert. Jeder Bus verfügt über 56 Sitze, die für maximalen Komfort und Sicherheit ausgelegt sind. Zusätzlich führt OsaBus für kleinere Gruppen zwei Mercedes Sprinter mit 19 Sitzplätzen ein. Diese Fahrzeuge sind mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um ein erstklassiges Reiseerlebnis, Familienurlaube und Gruppenreisen zu gewährleisten. Die Flotte steht für die Busvermietung in München und anderen Großstädten in Mitteleuropa zur Verfügung.

Das Segment der Luxusbusreisen boomt

"Wir erkennen die steigende Nachfrage nach Reisen mit hohem Komfort und haben uns der Busvermietung verschrieben", sagt Oskars Lusis, CEO von OsaBus. "Mit unseren neuen SETRA S 517 HD Reisebussen sind wir bereit, unseren Kunden Reiseerlebnisse zu bieten."

Das 2012 gegründete Unternehmen OsaBus, das 2019 seine erste Niederlassung in München eröffnet, hat sich dank des strategisch wichtigen deutschen Marktes schnell zu einem Anbieter entwickelt. München ist mit seiner internationalen Kundschaft ein wichtiger Knotenpunkt für das Unternehmen.

Mit fast 40 Millionen in- und ausländischen Gästen in Beherbergungsbetrieben im Jahr 2023 ist die bayerische Region, insbesondere München, ein beliebtes Reiseziel und bekannt für seine reiche Kultur, spektakulären Landschaften und pulsierenden Städte. Diese Beliebtheit, kombiniert mit den einzigartigen Eigenschaften der Region, macht Busvermietung zu einer Notwendigkeit für Einzelpersonen und Gruppen. So ist die Busvermietung in München vor allem für große Gruppen oft eine praktische und bequeme Wahl als individuelle Transportmöglichkeiten. So können die Gäste ihre Reiseroute frei planen und so viel Zeit wie nötig an bestimmten Orten verbringen.

Flexibilität ist der Schlüssel zur Attraktivität für Geschäftsreisende

Die Anmietung eines Busses mit Fahrer garantiert eine sichere Fahrt, denn unsere Fahrer sind Profis, die sich mit den Routen und Zielen in ganz Deutschland bestens auskennen. München Transfers bietet Ihnen die Freiheit, sich zu entspannen und die atemberaubenden Aussichten zu genießen, ohne den Stress der Navigation oder des Verkehrs. Die Fahrer garantieren pünktliche Abfahrten und Ankünfte, damit Ihre Reise reibungslos und stressfrei verläuft.

Die strategische Expansion von OsaBus orientiert sich an diesen Markttrends und stellt sicher, dass das Unternehmen an der Spitze der Branche bleibt. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Flotte und des Serviceangebots möchte OsaBus seinen Kunden ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort bei ihren Fahrten durch Bayern bieten.

Kontakt:

Laimdota Pleiša

marketing@dispo.travel

Mob. +49 3319 0084 999

https://www.osabus.de

