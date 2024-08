EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Studie

Zentrale Software-Lösungen schaffen Transparenz bei der Nutzung von SaaS-Anwendungen und minimieren finanzielle, betriebliche und Cybersicherheits-Risiken Möglingen, 1. August 2024. USU, führender Anbieter von Lösungen für das IT- und Customer Service Management, wurde von Gartner® in den Magic Quadrant for SaaS Management Platforms 2024 aufgenommen. Damit ist USU als einer von nur 15 Anbietern weltweit und als einziger deutscher Hersteller gelistet. Die aktuelle Marktstudie steht Interessenten für begrenzte Zeit kostenlos auf der USU-Website zur Verfügung. "Gartner definiert SaaS Management-Plattformen (SMP) als Softwaretools, die Unternehmen dabei unterstützen, den Lebenszyklus von SaaS-Anwendungen von einer zentralen Konsole aus transparent zu verwalten, zu optimieren und zu automatisieren." Wie Gartner erklärt, "erlauben es SaaS Management-Plattformen, die zunehmenden Herausforderungen der unternehmensweiten Nutzung von SaaS-Anwendungen zu bewältigen, die zu Mehrausgaben, erhöhtem Risiko, mangelnder Transparenz und einer Flut von Verträgen führen." Im Bericht heißt es u.a.: "Bis 2027 werden Unternehmen, denen es nicht gelingt, eine zentrale Transparenz zu erreichen und die SaaS-Lebenszyklen zu koordinieren, aufgrund ungenutzter Lizenzen und unnötiger, sich überschneidender Tools mindestens 25 % zu viel für SaaS ausgeben." "Wir freuen uns über die Würdigung im Gartner Magic Quadrant for SaaS Management Platforms. Die Nachfrage nach zentralen Lösungen wird stark steigen, da viele Unternehmen heute mit ungesteuerten Kosten und Verschwendung von SaaS-Ressourcen kämpfen. Umso wichtiger ist Transparenz über den kompletten Lebenszyklus. Das erreichen wir beispielsweise durch mehr als 150 integrierte Konnektoren zu APIs der relevanten SaaS-Anbieter", betont Peter Stanjeck, Senior Vice President & Managing Director R&D bei USU. Diese Pressemitteilung ist abrufbar unter https://www.usu.com Gartner disclaimer Gartner, Magic Quadrant for SaaS Management platforms, 2024, Tom Cipolla , Yolanda Harris , Jaswant Kalay , Dan Wilson , Ron Blair , Lina Al Dana , 22 July 2024. GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. USU Software AG Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG. Weitere Informationen: https://www.usu.com

