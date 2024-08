DJ Ifo-Institut: Weniger fertiggestellte Wohnungen für Europa

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Zahl der in Europa fertiggestellten Wohnungen wird nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung sinken. Im Jahr 2024 seien es 1,6 Millionen und damit 8,5 Prozent weniger als 2023. Für Deutschland sei ein Rückgang um 15 Prozent zu erwarten, zeigten Prognosen der Forschergruppe Euroconstruct, der das Ifo-Institut nach eigenen Angaben angehört. "Der europäische Wohnungsbau leidet unter gestiegenen Zinsen und der gesunkenen Kaufkraft", sagte Ifo-Bauexperte Ludwig Dorffmeister. "Den deutschen Wohnungsneubau belasten darüber hinaus die stark überhöhten Baukosten."

Noch deutlicher gehe der Wohnungsbau in den nordischen Ländern zurück. In Finnland und Schweden werde sich die Zahl der fertiggestellten Einheiten innerhalb eines Jahres ungefähr halbieren. Etwas besser sehe es in Norwegen aus. Dort betrage der Rückgang lediglich 22 Prozent. Positive Signale kommen laut den Angaben aus Polen (plus 4 Prozent), Irland (plus 10) und Spanien (plus 15). "In Spanien wird die Bauintensität weiter auf niedrigem Niveau verharren. 2025 könnten aber erstmals seit 2012 wieder mehr als 100.000 Wohneinheiten abgeschlossen werden", sagte Dorffmeister.

Im Wohnungssektor verliere der Neubau 2024 weiter an Bedeutung. Der Anteil sei auf 37 Prozent gefallen. 2006 waren es laut dem Institut 58 Prozent. "Die Bautätigkeit konzentriert sich zunehmend auf die Pflege und Modernisierung des bereits existierenden Wohnraums", erklärte Dorffmeister. Für den Tiefbau erwarteten die Bauexperten eine stabile Nachfrage. "Ausbau und Qualitätsverbesserung der Infrastruktur sind eine Daueraufgabe und stehen in allen Ländern weit oben auf der Prioritätenliste", sagte Dorffmeister. Die notwendigen Finanzmittel kämen aus vergleichsweise stabilen Quellen wie mehrjährigen nationalen Investitionsfonds oder aus EU-Fördertöpfen.

