Hannover (www.anleihencheck.de) - Die japanische Notenbank hat die Zinsen erhöht und rechnet mit einer Inflation von etwa 2% in den kommenden Jahren, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen habe der neunköpfige Vorstand den Zielsatz für den Tagesgeldzinssatz von 0,1% auf 0,25% angehoben. Die Zentralbank habe zudem einen detaillierten Plan zur quantitativen Straffung vorgelegt, der die monatlichen Anleihekäufe von Januar bis März 2026 in mehreren Schritten auf rund drei Billionen Yen (18,1 Mrd. EUR) reduzieren solle. Damit habe sie ihre Entschlossenheit signalisiert, ein Jahrzehnt massiver geldpolitischer Anreize schrittweise zurückzufahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...