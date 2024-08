Linz (www.anleihencheck.de) - Heute steht in Großbritannien die nächste Zinssitzung am Programm, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Start der Zinswende sei vom Markt bereits für Mai erwartet worden, der jedoch aufgrund der Parlamentswahlen nach hinten verschoben worden sei. Da die Inflation im Juni stabil und unverändert bei 2% und somit auf dem Zielniveau verharre, dürfte die erste Zinssenkung (aktuelles Niveau 5,25%) unmittelbar vor der Tür stehen. Lediglich die Kerninflation zeige sich hartnäckig bei 3,50% und bereite der britischen Notenbank noch Kopfzerbrechen. ...

