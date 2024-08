EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ISG Provider Lens stuft GFT erneut als führenden Anbieter von KI in der Google Cloud ein



01.08.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ISG Provider Lens stuft GFT erneut als führenden Anbieter von KI in der Google Cloud ein Mit der dritten Verbesserung in Folge lässt GFT etablierte Wettbewerber hinter sich Stuttgart, 01. August 2024. Die Analysten von ISG nennen in ihrem Report ISG Provider Lens - Google Cloud Partner Ecosystem 2024 GFT erneut als einen der führenden Anbieter in Europa in den Bereichen Data Analytics und Machine Learning . GFT wird auch für seine Implementierungs- und Integrationsservices hervorgehoben. Damit hat GFT zum dritten Mal in Folge seine Positionierung verbessert und liegt vor vielen namhaften Wettbewerbern. Die Platzierungen unterstreichen das wachsende Ansehen von GFT für Innovation und Exzellenz im Bereich der prädiktiven und generativen Künstlichen Intelligenz. "Mit seinem Fokus auf die Vermarktung von Anwendungsfällen über den AI.DA Marketplace und seiner Expertise bei Anwendungen großer Sprachmodelle ist GFT führend im Bereich Data Analytics und Machine Learning in der Google Cloud", sagt Mark Purdy, Lead Europe Analyst, ISG Provider Lens. "GFT hat umfangreiche Erfahrungen mit KI- und Datenanalyseprojekten auf GCP gesammelt. Das Unternehmen investiert weiterhin in maßgeschneiderte Lösungen und Fähigkeiten, was es zu einer guten Wahl für Datenanalyse- und ML-Services in Europa macht." "Diese Anerkennung spiegelt die große Kompetenz von GFT im Bereich der Künstlichen Intelligenz wider", so GFT Co-CEO Marika Lulay. "Mit dem GFT AI.DA Marketplace haben wir einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Unsere jüngsten Innovationen wie GFT AI Impact und Engenion zeigen, dass wir technische Herausforderungen in Vorteile für unsere Kunden verwandeln." Der GFT AI.DA-Marketpla ce wurde im September 2023 gestartet. AI.DA steht für Künstliche Intelligenz und Daten. Er verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Anwendungsfällen und Methoden und bietet maßgeschneiderte KI-Lösungen wie GFT AI Impact und Softwareprodukte wie Engenion , die die Produktivität und das Nutzererlebnis der Kunden steigern. Die ISG Provider Lens-Anerkennung bestätigt nicht nur die herausragende Position von GFT im Bereich KI, sondern unterstreicht auch die besonderen Stärken des Unternehmens in den Bereichen Datenanalyse und maschinelles Lernen innerhalb des Google Cloud-Ökosystems.



Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung.

Ihre Kontakte

Presse

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com

Investoren

Andreas Herzog

Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com

Über GFT - Shaping the future of digital business GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente erstellen, implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de https://www.gft.com/de/de/blog www.linkedin.com/company/gft-technologies www.twitter.com/gft_de



01.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com