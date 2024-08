FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0807 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0828 (Dienstag: 1,0824) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9235 (0,9238) Euro.

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit auf Stimmungsdaten aus der Industrie im Euroraum und in den USA. Dabei werde aus den Vereinigten Staaten insbesondere der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes mit Spannung erwartet, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dieser habe in den vergangenen beiden Monaten mit leichten Rückgängen enttäuscht. Im Juli könnte sich die Stimmung verbessert haben, und es bleibe zu hoffen, dass die Wachstumsschwelle erreicht werden kann.

Am Mittag dann gehen die Blicke am Devisenmarkt nach London. Die britische Zentralbank wird ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt geben. "Eine Leitzinssenkung ist wegen des disinflationären Trends und des konjunkturellen Umfelds möglich", hieß es von der Helaba. Sollte es heute nicht dazu kommen, könnte es Signale für den September geben./la/jsl/ngu