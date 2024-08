Hugo Boss hat heute seine endgültigen Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Nach einem Gewinneinbruch will der Konzern nun weiter sparen. Die Aktie kann am Morgen dennoch deutlich anziehen. Im zweiten Quartal 2024 musste Hugo Boss einige Rückschläge hinnehmen. Der Gewinn vor Steuern betrug 54 Millionen Euro, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu 109 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum ...

