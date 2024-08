Krypto News: US-Notenbank lässt Leitzins unverändert - so reagieren Bitcoin und Co

Viele Anleger hatten bereits gestern gespannt auf die Ereignisse in den USA gewartet, denn die Federal Reserve (Fed) musste unter der Führung von Notenbankchef Powell eine Entscheidung zum aktuellen Leitzins treffen. Nachdem bereits die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins Mitte Juli um 0,25 Prozentpunkte gesenkt hatte, erhofften sich viele Investoren nun einen ähnlichen Schritt von der Fed.

Allerdings wurde diese Hoffnung zumindest gestern nicht erfüllt. Wie die US-Notenbank in einer Pressemitteilung verlautbaren ließ, bleibt der Leitzins weiterhin auf einem hohen Niveau von 5,5 %. Die Krypto- und Finanzmärkte müssen somit weiterhin auf eine Senkung und Entlastung warten.

Keine Überraschung in der Leitzinsfrage

Tatsächlich galt die Entscheidung, dass keine Veränderungen am US-Leitzins vorgenommen werden, als äußerst wahrscheinlich: In einer Umfrage von "FedWatch" erklärten 96,9 % aller Befragten, dass eine Veränderung unwahrscheinlich sei. Die Tatsache, dass eine entsprechende Entscheidung bereits erwartet wurde, lässt sich auch anhand der Märkte erkennen.

Der Krypto-Markt reagierte nämlich verhalten auf diese Bekanntgabe und zeigte auch in den letzten Stunden keine unerwartet starken Veränderungen. Bitcoin musste allerdings eine kleinere Kurskorrektur durchleben und liegt somit in den letzten 24 Stunden mit 3,20 % im Minus, wobei der aktuelle Preis auf 64.350 US-Dollar zurückgefallen ist. Auch Ethereum verlor 4,64 % an Wert und wird derzeit für 3.170 US-Dollar gehandelt.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Der Hauptgrund, warum die Fed wohl keine Änderungen am Leitzins beschlossen hat, dürfte die erneut gestiegene Inflationsrate in den USA sein. Im vergangenen Juni lag sie weiterhin auf einem recht hohen Niveau mit 3 %, nachdem sie im vorherigen Mai noch bei 3,3 % lag. Dieser Rückgang ist zwar ein positives Zeichen für die Entwicklung in den USA, doch möchte die US-Notenbank allem Anschein nach weiterhin vorsichtig bleiben und die Wirtschaftsentwicklungen weiterhin beobachten.

Derzeit ist die Inflation in den USA höher als innerhalb der Europäischen Union: Im vergangenen Juni erreichte die Inflationsrate hierzulande einen Wert von 2,6 %, nachdem die EZB den Leitzins auf 4,25 % herabgesenkt hatte. Damals reagierte der Krypto-Markt positiv auf diese Veränderung, denn mehr Anleger nutzen die Chance, um Gelder in die Kryptowährungen fließen zu lassen.

Druck auf Federal Reserve wächst - nächster Termin im September

Der nächste Zinsentscheid wird in 48 Tagen getroffen: Im kommenden September treten die führenden Köpfe der Fed erneut zusammen, um eine potenzielle Änderung am Leitzins zu verkünden. Viele Finanzexperten gehen derzeit davon aus, dass es eine Reduzierung des aktuellen Wertes geben wird - nicht zuletzt auch deshalb, weil die USA derzeit mit hohen Staatsverschuldungen zu kämpfen haben. Aktuell muss der amerikanische Staat nämlich über eine Billion US-Dollar nur für die Tilgung der laufenden Zinsen einplanen. Ein reduzierter Leitzins könnte hier etwas metaphorische Luft verschaffen.

JUST IN: Fed Chair Powell says an interest rate cut could come as soon as September pic.twitter.com/RuIFqVZqSC - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 31, 2024

US-Notenbankchef Powell erklärte gestern bereits nach der Bekanntgabe, dass es höchstwahrscheinlich im September eine Absenkung geben wird - allerdings nur, wenn sich bis dahin die Inflation tatsächlich wie erwartet stabilisieren konnte. Dies dürfte wiederum dafür sorgen, dass mehr Anleger ihre Gelder in die Finanzmärkte fließen lassen - wovon auch der weltweite Krypto-Markt profitieren dürfte. Krypto-Investoren sollten also aktuell eher langfristig planen und bis zum September warten, um größere Entscheidungen zu treffen.

Wer allerdings trotzdem in den Krypto-Markt investieren möchte, der könnte bis dahin einen Blick auf die verschiedenen Krypto-ICOs (Initial Coin Offerings) werfen. Neben vielen Meme-Coins, die seit Jahresbeginn überraschend starke Renditen ermöglicht haben, liegen derzeit vor allem Play-to-Earn-Ideen im Trend. Diese Mischung aus Web3-Videospiel, innovativer Ideen und der Möglichkeit, Kryptowährungen spielerisch zu erhalten, scheint bei vielen Anlegern aktuell gut anzukommen. Einige dieser neuen Projekte konnten bereits jetzt große Erfolge feiern.

PlayDoge nähert sich 6-Millionen-Dollar-Marke - jetzt kaufen?

Eines der bereits erfolgreichen ICO-Projekte ist PlayDoge ($PLAY), das eine Idee aus den 1990er-Jahren in das 21. Jahrhundert portieren möchte. Die Rede ist von den berühmten Tamagotchis, die sich seit 1996 weltweit wie ein Lauffeuer verbreiten konnten und seitdem über 82 Millionen Mal verkauft wurden.

Um das nostalgische Gefühl von damals in die heutige Zeit zu transportieren, setzt PlayDoge auf eine putzige 2D-Pixel-Grafik sowie den klassischen 8-Bit-Sound der 90er-Jahre. Auch das Spielprinzip bleibt in seinen Grundpfeilern gleich, wurde allerdings auf die heutigen technischen Möglichkeiten übertragen. So müssen Spieler schon lange nicht mehr einen separaten Tamagotchi-Computer nutzen, sondern können PlayDoge bequem auf dem Smartphone oder Tablet spielen.

Erfahre jetzt alles zum PlayDoge-Presale!

Doch PlayDoge bietet als Krypto-Projekt nicht nur einen Play-to-Earn-Algorithmus, über den Spieler den nativen $PLAY-Token dafür erhalten, dass sie sich regelmäßig um ihre digitalen Haustiere kümmern. Denn darüber hinaus wurde bereits im derzeit laufenden Vorverkauf ein erstes Staking-Programm implementiert. Dieses bietet aktuell den frühzeitigen Investoren eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 80 % und über die nächsten drei Jahre hinweg 12 % der insgesamt 9,4 Milliarden $PLAY-Token auszahlen.

Wer zudem in die $PLAY-Token investiert, der kann im Spiel selbst auch am Leaderboard teilnehmen und darüber noch einmal zusätzliche Coins verdienen. Es kann sich also durchaus rentieren, bereits jetzt PlayDoge zu überprüfen und rechtzeitig zu investieren. Denn mit einem Preis von 0,00524 US-Dollar pro $PLAY-Token wird die Kryptowährung aktuell noch günstig angeboten.

Jetzt in $PLAY investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.