Die Alzchem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, profitierte im 1. Halbjahr 2024 weiterhin von der erfolgreichen Optimierung des Produktmix hin zu den Spezialchemikalien. Dieses Wachstumssegment verzeichnete - überwiegend infolge von Mengensteigerungen - ein Umsatzplus von 12,5 % und konnte somit den erwarteten mengen- und preisbedingten Umsatzrückgang von -11,8 % im Segment Basics & Intermediates erfolgreich ausgleichen. In Summe erzielte Alzchem einen Konzernumsatz von 286,3 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahreswert ...

