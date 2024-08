DJ VDMA: Auftragslage ist enttäuschend - keine Trendwende in Sicht

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat die Auftragslage der Branche als "insgesamt enttäuschend" gewertet. Eine Trendwende sei nicht in Sicht. Im Juni sanken die Bestellungen um real 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Aus dem Inland kamen 8 Prozent weniger Aufträge, aus dem Ausland lag das Minus bei 10 Prozent. Noch deutlicher sanken die Bestellungen aus den Euro-Ländern, sie gingen um 12 Prozent zurück. Aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 8 Prozent weniger Aufträge.

"Die Auftragslage ist insgesamt enttäuschend", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Damit ist die Bilanz für das erste Halbjahr eindeutig negativ. Eine Trendwende ist bisher nicht in Sicht - mehr noch: Die sich noch zu Jahresbeginn abzeichnende konjunkturelle Stabilisierung hat zuletzt einen Rückschlag hinnehmen müssen."

Für das erste Halbjahr 2024 resultierte ein Rückgang der Auftragseingänge um real 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis einschließlich Juni sanken die Inlandsorder um 18 Prozent, aus dem Ausland kamen 9 Prozent weniger Bestellungen. Die Aufträge aus den Euro-Ländern sanken um 14 Prozent, aus den Nicht-Euro-Länder um 7 Prozent.

"Damit erste Ansätze einer auslandsgetriebenen zyklischen Erholung insbesondere in Deutschland nicht ausgebremst werden, bedarf es einer konsequent angebotsorientierten Politik für mehr Investitionen und Innovationen", sagte der VDMA-Chefvolkswirt. "In der Wachstumsinitiative der Bundesregierung sind hierzu bereits einige hilfreiche Maßnahmen angelegt. In dieser Richtung muss es beharrlich und mit einer echten Deutschland-Geschwindigkeit weitergehen."

August 01, 2024 04:00 ET (08:00 GMT)

