Köln (ots) -Der WDR-Rundfunkrat hat heute die Ausschreibung für die Wahl des Verwaltungsrats des Westdeutschen Rundfunks veröffentlicht. Die Ausschreibung ist unter wdr-rundfunkrat.de zu finden. Interessierte können sich bis einschließlich 28. August 2024 (gesetzliche Ausschlussfrist) bewerben.Der Verwaltungsrat ist neben dem Rundfunkrat und dem Intendanten eines der drei Organe des Westdeutschen Rundfunks. Seine Aufgaben sind im WDR-Gesetz festgelegt und bestehen insbesondere in der Überwachung und Kontrolle der Geschäftsführung des Intendanten. Dabei stehen finanzielle, wirtschaftliche und rechtliche Aspekte im Vordergrund. Das WDR-Gesetz sieht die Wahl von sieben sachverständigen Personen vor, die durch ihre unterschiedlichen Qualifikationen eine wirksame Aufsicht gewährleisten sollen. Zwei weitere Mitglieder des Verwaltungsrates werden vom Personalrat entsandt.Bereits im April hatte der Rundfunkrat sein Erweitertes Präsidium als Findungskommission mit konkreten Aufgaben zur Vorbereitung der Wahl beauftragt. Den Beschluss finden Sie hier. Die neue fünfjährige Amtszeit des Verwaltungsrats beginnt im Dezember 2024. Die Wahl durch den Rundfunkrat soll in der Sitzung am 27. September 2024 erfolgen.Pressekontakt:Geschäftsstelle des WDR-RundfunkratsAppellhofplatz 150667 KölnTel: 0221/220-5601rundfunkrat@wdr.deOriginal-Content von: WDR-Rundfunkrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76465/5835065