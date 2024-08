INDUS hat seine Umsatz- und EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 24 aufgrund der ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der geringeren Erwartungen der Beteiligungsunternehmen für das zweite Halbjahr 24 angepasst. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz von 1,7-1,8 Mrd. EUR, nach 1,85-1,95 Mrd. EUR, und einem EBIT von 125-145 Mio. EUR, nach 145-165 Mio. EUR. Die EBIT-Marge wird nun bei 7-8% erwartet, gegenüber 7,5-8,5%. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von 8 % und einem Rückgang des EBIT um 13 % in der Mitte der Prognosespanne. INDUS hält jedoch an seiner FCF-Prognose für das GJ24 von über 110 Mio. EUR fest, was die Analysten von mwb research als starkes Signal für die Cash-Generierungsfähigkeit des Unternehmens werten. INDUS wird am 13. August die Ergebnisse des ersten Halbjahres veröffentlichen, die im Rahmen der Markterwartungen und der Erwartungen von mwb research liegen dürften. Die Experten halten an ihrem BUY-Rating fest, passen ihre Schätzungen jedoch an, um die niedrigeren Gewinnerwartungen und das schwierige operative Umfeld zu berücksichtigen. Das Kursziel beträgt nun EUR 35,00 (vorher EUR 40,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/INDUS%20Holding%20AG