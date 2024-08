Berlin (ots) -Privatpersonen wollen in den nächsten zwölf Monaten in vergleichbarem Maß Kredite zur Anschaffung von Konsumgütern nutzen wie in den vergangenen zwölf Monaten. In seiner aktuellen Prognose kommt der Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes auf 102 Punkte und beschreibt damit eine stabile Kreditnachfrage. Der Marktforscher Ipsos hat hierfür 1.700 Verbraucherhaushalte nach ihren künftigen Kauf- und Finanzierungsabsichten befragt.Index auf Vier-Jahres-Hoch"Das Verbrauchervertrauen kehrt allmählich zurück und die Menschen wollen ihre Konsumanschaffungen wieder verstärkt finanzieren", sagt Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes. Im Vergleich zur Vorbefragung aus Januar und Februar dieses Jahres hat sich der aktuelle Index von 84 auf 102 Punkte erhöht. Damit liegt der KKI auf einem Vier-Jahres-Hoch. In den vergangenen vier Jahren hatte der Index regelmäßig Werte zwischen 78 und 101 Punkten erreicht.Die prognostizierten Trends zur Kreditnutzung fallen in den einzelnen Konsumgütergruppen unterschiedlich aus. Ein konstantes Finanzierungsniveau zeigt der Index bei Möbeln und Küchen sowie bei Unterhaltungselektronik an. Mit einer rückläufigen Nutzung ist bei Krediten für Autos zu rechnen. Für die Anschaffung von Haushaltsgroßgeräten wollen Verbraucher künftig mehr Finanzierungen verwenden als zuvor.AnlagenStudie Konsumkredit-Index 2024/2025 (https://ssl.bfach.de/media/file/58751.KKI_2024-2025_BFACH_Studie.pdf)Infografik Konsumkredit-Index 2024/2025 (pdf) (https://ssl.bfach.de/media/file/58741.KKI_2024-2025_BFACH_Infografik.pdf)Textfassung der Presseinformation (https://ssl.bfach.de/media/file/58771.BFACH-PI_24-08-01_KKI_2024_2025.docx)Pressekontakt:BankenfachverbandStephan Moll, Referatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62178/5835083