Hannover (www.anleihencheck.de) - Kommt die erste Zinssenkung im September? Dies hat Powell nach Abschluss der zweitägigen Sitzung am gestrigen Tag zumindest ungewohnt deutlich in den Bereich des Möglichen gestellt, so die Analysten der Nord LB.Doch die wichtigste Nachricht zuerst: Die Fed Funds Target Rate sei einem leichten Konsens unter Analysten und Marktbeobachtern entsprechend bei 5,50% belassen worden. Gleichwohl habe er aber auch den Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung gewürdigt. Mit Blick auf das zweite Mandat der FED habe er jedoch die sich weiter aufbauenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu bedenken gegeben - sicherlich der Haupttreiber einer zunehmend taubenhaften Einstellung innerhalb des FOMC. In der Tat habe bereits die erste Person für eine Zinssenkung votiert, wo in den Sitzungen davor in der Regel Einstimmigkeit geherrscht habe. Die Kapitalmärkte hätten den Ausblick jedenfalls goutiert, was sich in den verschiedenen Assetklassen im Verlaufe des gestrigen Handelstages widergespiegelt habe. (01.08.2024/alc/a/a) ...

