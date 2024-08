Paris (ots/PRNewswire) -Revolutionierung der Beschaffung mit fortschrittlicher KI für KMUAlibaba International hat heute die Einführung einer bahnbrechenden KI-gestützten, dialogorientierten Sourcing Engine angekündigt, die im September dieses Jahres ihr Debüt feiern soll. Diese Sourcing Engine soll den globalen Beschaffungsprozess für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) revolutionieren, indem sie ihn intuitiver und hocheffizient macht.Eine Sourcing-Engine für den B2B-E-CommerceDie neue Sourcing-Engine von Alibaba International nutzt die neuesten Fortschritte in der KI-Technologie und ist auf den B2B-E-Commerce ausgerichtet. Sie synthetisiert riesige Informationsmengen, interpretiert den Beschaffungsbedarf mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache, bringt Käufer mit beispielloser Genauigkeit mit Produkten und Lieferanten zusammen und bietet fortschrittliche Tools für nahtlose Beschaffungsentscheidungen.Die neue Conversational Sourcing Engine wurde auf der Grundlage von mehr als einer Milliarde Produktlisten und branchenspezifischem Wissen, das auf den Alibaba-Plattformen und darüber hinaus gesammelt wurde, fein abgestimmt.Sie wurde speziell entwickelt, um die Komplexität der traditionellen B2B-E-Commerce-Navigation zu überwinden. Diese innovative Lösung behebt die Ineffizienzen herkömmlicher Suchmethoden, die oft zeitaufwändig sind, manuell erfolgen müssen und mühsame Datenkategorisierungsprozesse erfordern, nur um geeignete Geschäftspartner und Produkte zu finden.Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com, erklärte in Medieninterviews in Paris während der Olympischen Spiele: "Traditionelle Suchmaschinen bewerten die Bedeutung von Webseiten anhand von Verlinkungen, Glaubwürdigkeit und Werbeausgaben. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz bietet die B2B-Suchmaschine einen intuitiven und organischen Weg zur Abfrage sowie eine schnelle und genaue Abstimmung zwischen Käufern und Verkäufern auf der Grundlage ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz."Eine völlig neue Erfahrung für den globalen B2B-HandelIm Gegensatz zu herkömmlichen Suchmethoden, bei denen Käufer und Verkäufer Webseiten durchforsten und Informationen manuell zusammenfassen, wird die neue KI-gestützte Sourcing Engine von Alibaba International das Nutzererlebnis im globalen Handel neu definieren. Zu den Highlights der neuen Sourcing-Engine gehören:- Intuitiv, prädiktiv und kommunikativ Diese B2B-Sourcing Engine wird die erste ihrer Art sein, die alle E-Commerce-Portale im Internet integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen, die sich stark auf einfaches Ranking und Indexierung verlassen, konzentriert sich diese KI-gestützte Sourcing Engine auf das Verständnis natürlicher Sprache und deren Umwandlung in professionelle Beschaffungsanfragen. Sie kann sogar den Beschaffungsbedarf vorhersagen und Vorschläge unterbreiten. Es können auch komplexe Anfragen oder vollständige Dokumente eingegeben werden, die das System in natürlicher Sprache unterscheiden und beantworten kann.- Wiederherstellung von Informationen. Im elektronischen Handel werden traditionell Produktlisten mit Titeln, Beschreibungen, Schlüsselwörtern und Bildern verwendet. Einkäufer müssen jedoch oft mehrere Anbieter vergleichen. Diese KI-gestützte Sourcing Engine reorganisiert solche Informationen, um direkte, maßgeschneiderte und nebeneinander liegende Vergleiche zu ermöglichen.- Der Kreis schließt sich. Die Entwicklung der dialogorientierten Suchfunktion ist nur ein Teil der Lösung. Das Endziel ist es, Geschäftsabschlüsse zu ermöglichen. Durch die Nutzung von 25 Jahren Erfahrung in der Digitalisierung verschiedener Handelsaspekte - Produkte, Zahlungen, Logistik, Zoll und Währungsumtausch - kann KI nun die Erfahrung eines Beschaffungsexperten an Ihrer Seite imitieren. Diese Technologie kann das Spielfeld ebnen und die Kosten erheblich senken, so dass KMU zu integralen Akteuren in der globalen Lieferkette werden können.Fortlaufende Bemühungen um AIIm November letzten Jahres stellte die Alibaba International Digital Commerce Group ihr generatives Toolkit für künstliche Intelligenz (KI) mit dem Namen "Aidge" vor, das inzwischen von rund 500.000 Händlern genutzt wird, wobei die tägliche API-Nutzung 50 Millionen Aufrufe erreicht. Die KI wird in über 40 E-Commerce-Szenarien eingesetzt, darunter die Verfeinerung von Produktlisten, Marketing, Kundenservice und Automatisierung, und hat die Qualität der Inhalte, die Klickraten, die Konversionsraten und die Kundenzufriedenheit erheblich verbessert. Zu den bemerkenswerten Funktionen gehören ein virtuelles Anprobetool für Bekleidung und eine 24/7-KI-Kundenservicefunktion, die die Konversionsraten von AliExpress Choice bei Vorverkaufsanfragen im Juni um 29 % steigerte.Seit April letzten Jahres hat Alibaba International ein KI-Business-Team aus 100 Experten zusammengestellt und stellt weiterhin neue Mitglieder ein.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.aidc-ai.comÜber Alibaba International Digital Commerce GroupDie Alibaba International Digital Commerce Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des globalen digitalen Handels mit KI-gestützter Technologie zu unterstützen. 