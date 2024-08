Würzburg (ots) -XXXLutz präsentiert jetzt eine designstarke Auswahl an hochwertigen Rosenthal-Geschirr-Kollektionen, die für jeden Wohngeschmack das Richtige bieten.Gemeinsam mit der Kultmarke Rosenthal bringt XXXLutz eine neue Ära des stilvollen Wohnens auf den Tisch. Ab sofort können Liebhaber hochwertiger Tischkultur in 31 XXXLutz Möbelhäusern in ganz Deutschland sowie auf xxxlutz.de eine Auswahl an edlen Kreationen von Rosenthal entdecken, sowie eine exklusiv für XXXLutz entwickelte Geschirrserie. Von eleganten Porzellandesigns, die jeden Anlass veredeln, bis hin zu moderner Stoneware, die robust und doch stilvoll ist. Die sechs vielseitigen Kollektionen überzeugen mit atemberaubender Optik und der hochwertigen Qualität, für die die Marke Rosenthal seit 145 Jahren steht.Exklusives Porzellan für festliche TafelfreudenAls Sonderanfertigung für die XXXLutz Möbelhäuser hat Rosenthal das elegante Porzellanset Casina Weiß zusammengestellt. Das 20-teilige Set für vier Personen umfasst stilvolle Müslischalen, tiefe und flache Teller sowie Kaffee- und Espresso-Tassen. Jeder Artikel der Serie besticht durch ein zeitloses, weißes Design, das den Tisch in einen festlichen Mittelpunkt verwandelt. Die Kollektion wird in einem hochwertigen Geschenkkarton geliefert.Unverwechselbare Keramik mit individuellem TouchDank einer besonderen Reaktivglasur erscheint das Steinzeug der Kollektion Junto im handgefertigten und individuellen Touch. Die Artikel im seidenmatten, dunklen Glanz zeigen unverwechselbare, sprenkelartige Strukturen auf der keramischen Oberfläche. XXXLutz präsentiert die Kollektion in einem natürlichen beigen Dune Ton, in Aquamarine sowie in modernem dunklen Slate Grey.Teller, Tassen und Bowls mit urbanem LookMiteinander teilen und Neues ausprobieren, das ist das zentrale Motiv der Kollektion Joyn. Die breite Palette an Schalen und Schüsseln, aus denen sich jeder bedienen kann und die unkompliziert herumgereicht werden können, sind zentrale Elemente der Kollektion. In den beliebten Farben White, Denim und Grey gehalten, kommen die Teller, Tassen und Bowls in einem urbanen und modernen Look daher. Das feine vertikale Relief auf dem Dekor verleiht ihm einen handwerklichen Look und eine wiedererkennbare Struktur. Ein unangestrengter, eleganter Style von höchster Qualität.Bestes aus Bone China: Jade und Jade LiftDie Bone China Form Jade vereint exklusives Material mit moderner Tischkultur. Klare Linien und Formen unterstreichen die zeitlose Eleganz der umfangreichen Kollektion. Rechtecke, klassisches Rund und elegantes Oval kommen zu spannungsreichen Begegnungen oder gelassener Harmonie zusammen. Für Sterneköche, aber auch für Feinschmecker zu Hause, die besondere Highlights kreieren wollen: Jade Lift ist sowohl ein Muss für die Gastronomie als auch ein trendiges Design für Foodies. Die minimalistische, moderne und zugleich elegante Serie in hochwertigem Bone China bringt kulinarische Köstlichkeiten zum Strahlen.Rosenthal Mesh: Mix und Match für kulinarische HighlightsMit Rosenthal Mesh bietet XXXLutz eine Geschirr-Linie, die verschiedenste kulinarische Highlights elegant in Szene setzt. Aus einem intensiven Austausch mit den besten Köchen und Kochschulen Spaniens ist diese vielseitige Serie entstanden. Die Mesh-Kollektion bietet für jede Einrichtung die passenden Farben - ideal auch für ein Mix und Match. Ein zartes, an die Struktur von Bambus erinnerndes Gitterrelief macht die klaren, geometrischen Formen besonders und lässt das Tischarrangement auch in Kombination mit weißem Porzellan lebhaft und modern wirken.Die neue Linie Kumi verzaubert mit PastelltönenFlechtmuster sind die Eyecatcher der Linie "Kumi". Inspiriert von Handwerkskunst bei Körben, Lederhandtaschen oder Möbeln, setzt Kumi auf die filigrane Optik geflochtener Stoffe. Namensgeber der neuen Kollektion ist "Kumihimo": eine traditionelle japanische Technik, bei der Garne, Bänder und Kordeln kunstvoll miteinander verflochten werden. Die Linie ist aus Silikat-Porzellan, einem besonders bruch- und kantenschlagfestem Material, gefertigt, und verzaubert in den pastelligen Farben White Tone, Blue Tone, Mint Tone und Rose Tone.Zu entdecken gibt es eine Auswahl der neuen Rosenthal-Kollektion ab sofort in 31 XXXLutz Möbelhäusern (darunter Salzbergen / Dreieich / Aschheim / Braunschweig / Nordhorn / Gosslar / Görgeshausen / Halstenbeck / Hennef / Wiesbaden / Passau / Pampow / Schweinfurt / Fulda / Wolfsburg / Würselen / Wentorf / Augsburg / Böblingen / Landshut / Eschborn / Friedrichshafen / Kaltenkirchen / Karlsruhe / Mannheim / Regensburg / Hannover Nürnberg / Hirschaid / Würzburg / Posthausen) als auch im Onlineshop unter www.xxxlutz.de.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.100 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/5835090