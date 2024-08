In den Aufsichtsräten und Vorständen der Generali Deutschland Gesellschaften gibt es neue Gesichter: Neben dem ehemaligen Chef der Versicherungsaufsicht der BaFin, Dr. Frank Grund, der Aufsichtsratsmitglied wird, werden zum Jahreswechsel Dr. Arne Benzin und Michael Reinelt in den Vorstand berufen. Die Generali Deutschland hat personelle Veränderungen in den Aufsichtsräten und Vorständen der Generali Deutschland Gesellschaften bekannt gegeben.

