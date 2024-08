WIF mit starkem Rücksetzer, doch der August zeigt andere Aussichten

DogWifHat hält heute den Negativrekord der Top 100 Kryptowährungen. Mit einem Verlust von 13,34 % in den letzten 24 Stunden, bzw. 20,60 % im 7-Tages-Vergleich ist der Verlust von WIF der größte unter den Top 100 Kryptowährungen. Dieser starke Einbruch folgt einer Rallye, in der der Token seit dem 12. Juli von 1,53 US-Dollar bis auf 2,85 US-Dollar gestiegen war. Nach diesem Höhepunkt begann der Coin wieder zu verlieren und steht nun bei 2,01 US-Dollar.

WIF Chart, Quelle: www.coinmarketcap.com

August könnte äußerst bullish werden

Laut der Analyseplattform CoinCodex könnte DogWifHat schon im August einen bullischen Ausbruch erleben. So auf der Website: "Laut unserer aktuellen DogWifHat-Preisprognose wird der Preis von DogWifHat voraussichtlich um 224,36 % steigen und bis zum 31. August 2024 6,55 US-Dollar erreichen. Laut unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung bärisch, während der Fear & Greed Index 52 (neutral) anzeigt. DogWifHat verzeichnete 14/30 (47 %) grüne Tage mit einer Preisschwankung von 17,75 % in den letzten 30 Tagen. Basierend auf der DogWifHat-Prognose ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um DogWifHat zu kaufen."

Preisaussichten für WIF; Quelle: https://coincodex.com/crypto/dogwifhat/price-prediction/

Mit einer Preiserwartung von 6,55 US-Dollar zeigt sich die Analyseplattform äußerst positiv. Der steile Ausbruch des $WIF-Kurses wird um den 10. August erwartet, bis dahin sollte sich der Kurs noch einmal leicht erholen und etwas nach unten pendeln. Aktuell ist die Marktstimmung eher bärisch, weshalb CoinCodex aktuell von einem Kauf der Währung abrät. Es wird davon ausgegangen, dass der Kurs in den nächsten Tagen weiter fallen könnte.

Widerstandsniveaus

Wichtige Widerstände des DogWifHat-Kurses ergeben sich bei den Werten 2,30 US-Dollar, 2,42 US-Dollar und 2,50 US-Dollar.

Als Support fungieren die Marken 2,11 US-Dollar, 2,03 US-Dollar und 1,91 US-Dollar. Im aktuellen Kursverlauf sieht es so aus, als könnte der Coin bei der 2,03 US-Dollar-Unterstützung abprallen und eine Erholung einleiten, immerhin hat er ja in den letzten 24 Stunden schon über 12 % seines Wertes verloren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.