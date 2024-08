Facebook-Konzern mit Sprüngen bei Umsatz und Gewinn

Werbung







Meta konnte dank des starken Werbegeschäfts sowohl umsatz- als auch gewinnseitig überzeugen. Dies erlaubt dem Softwarekonzern Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.



Das Werbegeschäft des Facebook-Konzerns Meta Platforms läuft auf Hochtouren, sodass im vergangenen Quartal der Konzernumsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf gut 39 Milliarden Dollar stieg, wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss vermeldete. Der Gewinn stieg dabei um ganze 73 Prozent auf knapp 13,5 Milliarden Dollar. Mit diesem finanziellen Polster will Gründer und CEO Mark Zuckerberg weiter in den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) investieren. Da Künstliche Intelligenz hohe Investitionen erfordert, stiegen im vergangenen Quartal die Kosten für Investitionen um sieben Prozent auf 24,22 Milliarden Dollar. Vor allem die Rechenleistung zum Training von KI-Modellen ist dabei sehr teuer. Meta selbst rechne in diesem Jahr mit Kosten zwischen 37 und 40 Milliarden Dollar und bereitete die Investorinnen und Investoren darauf vor, dass die Kosten für den Ausbau von Künstlicher Intelligenz 2025 nochmals erheblich wachsen werden. Zuckerberg betonte im Rahmen der Quartalszahlen, dass der Chatbot Meta AI auf dem besten Weg sei, bis Ende des Jahres zum meistgenutzten KI-Assistenten der Welt zu werden.









