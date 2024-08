Immer mehr ETFs haben inzwischen laufende Kosten von weniger als zehn Basispunkten. Für alle wichtigen Märkte stehen solche Discount-ETFs zur Verfügung, wie das ETF Magazin berichtet.30. Juli 2024. MÜNCHEN (ETF Magazin). Super-Investor Warren Buffett weiß, wie wertvoll niedrige Kosten sind. Bereits 2013 beschrieb er, wie seine Nachlass-Verwalter den Erbteil seiner Frau anlegen sollten: "Stecken Sie 10 Prozent des Geldes in kurzfristigen Staatsanleihen an und 90 Prozent in einem sehr kostengünstigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...