London (www.anleihencheck.de) - Vor der FED-Sitzung im September stehen noch wichtige Konjunkturdaten an, insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten für Juli, die am Freitag um 14:30 Uhr veröffentlicht werden, so die Experten von eToro.Die Prognosen würden auf einen moderaten Anstieg der Beschäftigung um 175.000 Stellen hindeuten, einen Rückgang des Lohnwachstums von 3,9 Prozent auf 3,7 Prozent und eine unveränderte Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. ...

