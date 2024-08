Das von Volkswagen unterstützte US-amerikanische Batterie-Startup Forge Nano hat mit der Auslieferung seiner Prototypen-Zellen begonnen. Die Besonderheit an diesen Zellen ist eine Oberflächenbeschichtung namens Atomic Armo mit hochenergetischen Eigenschaften. Forge Nano gibt an, nun die Übergabe von Prototypen seiner Batteriezellen des Formats 21700 an bestehende Kunden und potenzielle Partner begonnen zu haben. Das US-Unternehmen präzisiert, im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...