Die enttäuschenden Zahlen der Töchter Audi und Porsche haben es bereits erwarten lassen. Die Ergebnisse des Volkswagen-Konzerns sind in der ersten Jahreshälfte deutlich eingebrochen. Trotz der vorangegangenen Prognosesenkung, die das bereits erwarten ließ, setzen die Vorzüge am Donnerstag deutlich zurück. Zwar verbuchte VW im ersten Halbjahr mit einem Umsatz von 158,8 Milliarden Euro ein kleines Plus von 1,6 Prozent. Der Gewinn nach Steuern brach jedoch deutlich ein. Mit 7,3 Milliarden Euro standen ...

