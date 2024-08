Die Investmentgesellschaft PRIMEPULSE SE hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Samhammer AG, einem Pionier im Umfeld des KI-basierten Management von Kundenservices für Unternehmen des gehobenen Mittelstands, erworben. SAMHAMMER hat sich in den letzten Jahrzehnten erfolgreich zu einem hochinnovativen Technologie- und Service Excellence Partner entwickelt. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen in den Bereichen AI-assisted Service Center sowie IoT Lifecycle Management. Im Rahmen der Optimierung von Kundenservice-Centern fokussieren sich die rund 500 SAMHAMMER Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...