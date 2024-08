Hugo Boss hat am Donnerstag seine endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Die Kennziffern entsprechen den Werten, die der Metzinger Modekonzern bereits Mitte Juli präsentiert hat- einschließlich der gesenkten Jahresprognose. Doch eine aktuelle Ankündigung macht Mut und lässt die Aktie in die Riege der Top-Gewinner im MDAX aufsteigen. Der Modekonzern Hugo Boss will nach dem Gewinneinbruch im zweiten Quartal sparen. Man trage dem aktuellen Marktumfeld Rechnung und werde die Kostendisziplin ...

