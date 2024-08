Der anhaltende Trend zur künstlichen Intelligenz (KI) befeuert die Nachfrage nach leistungsstarken Chips und lässt die Nvidia-Aktie weiter steigen. Technologieriesen wie Meta investieren Milliarden in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur, wobei Nvidia als führender Anbieter von KI-Chips stark profitiert. Die wachsende Bedeutung von KI in verschiedenen Branchen und die damit verbundene steigende Nachfrage nach Rechenleistung treiben die Kursfantasie bei Nvidia-Anlegern.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Trotz der positiven Entwicklung stehen Chip-Hersteller wie Nvidia vor der Herausforderung, mit dem rasant steigenden Bedarf Schritt zu halten. Die Unsicherheit bezüglich des künftigen Rechenleistungsbedarfs könnte zu Überkapazitäten oder Engpässen führen. Dennoch bleibt die langfristige Perspektive für Nvidia angesichts der zentralen Rolle von KI in der technologischen Entwicklung vielversprechend, was sich in der anhaltenden Kursstärke der Aktie widerspiegelt.

Nvidia Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...