ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo nach Quartalszahlen von 2550 auf 2300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die negative Geschäftsdynamik beim Spirituosenkonzern halte an, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bemängelte vor allem die schwache Bilanz und den Free Cashflow sowie geringe Berechenbarkeit des operativen Geschäfts./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 00:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 00:08 / GMT



ISIN: GB0002374006