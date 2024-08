London (www.fondscheck.de) - Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat in Europa seine ersten aktiven ETFs auf den Markt gebracht - was das für die Branche bedeutet, erläutert Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von HANetf.BlackRock habe den Markt betreten und fünf neue aktive ETFs in Europa aufgelegt und jetzt insgesamt sieben im Angebot. Vorher hätten in diesem Jahr bereits ARK Invest, BNP Paribas, First Trust, HANetf und J.P. Morgan entsprechende Produkte auf den europäischen Markt gebracht. ...

