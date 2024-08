Heute Morgen, um 8 Uhr, lag der Goldpreis bei 2448 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,1 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Im Wochenverlauf betrachtet, zeigt Gold eine positive Entwicklung von 2,5 %. Diese jüngsten Preisbewegungen sind das Ergebnis verschiedener wirtschaftlicher und geopolitischer Faktoren. In unserer Analyse beleuchten wir die aktuellen Einflüsse auf den Goldmarkt und deren mögliche Auswirkungen in den kommenden Tagen.Die jüngsten Äußerungen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, über mögliche ...

