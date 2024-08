Während grüne Politiker nach außen hin fossile Brennstoffe verdammen, werden über das Wirtschaftsministerium Habeck neue Gas-Kraftwerke in Auftrag gegeben. Freilich sollen diese perspektivisch auch Hydrogen verbrennen können, wo die Massen an Grünem Wasserstoff gerade im stromarmen Deutschland herkommen sollen, wird nicht erklärt. Somit sollten sich die Blicke der Anleger besser auf das Wesentliche richten. Der kanadische Öl- und Gasförderer Saturn Oil sprintet von Förderrekord zu Förderrekord, wie auch im letzten Quartal. Kanada ist überigens einer der Länder, welches die deutsche Gaslücke seit dem Wegfall Russlands mit künftigen LNG-Lieferungen schließen wird. Zum x-fachen Preis, der bei einer Überlandversorgung anfallen würde, versteht sich. Die Aktie von Saturn Oil feierte die guten Quartalszahlen gestern mit einem Plus von 5 %. Die Wachstums-Story läuft ungebremst weiter.

