Eine schillernde Persönlichkeit wird am 15. September 40 Jahre alt: Die Doku-Serie "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" ergründet zu diesem Anlass die Coming-of-Age-Story des royalen Rebellen und wird tiefer in die komplexe Figur des zweitgeborenen Prinzen eintauchen: Wer ist der Mann, der der berühmtesten Familie der Welt den Rücken kehrt? Wer ist das "schwarze Schaf" der Windsors? Wer ist Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex - genannt Harry?Die ARD zeigt die Dokuserie ab 9. September 2024 in der ARD Mediathek. Die drei Teile haben eine Länge von jeweils 25 Minuten. Am 16. September 2024 um 20:15 Uhr wird die Dokumentation in einer einstündigen Fassung im Ersten ausgestrahlt.Wie schon bei den erfolgreichen Produktionen "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" (2023) und "Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin" (2022) leuchtet die Autorin und Regisseurin Claire Walding in der dreiteiligen Serie wieder ein royales Leben aus dem Vereinigten Königreich aus. Diesmal rückt Prinz Harry und sein Leben als "Reserve" in den Fokus. Der Erzählbogen spannt sich von Harrys schwieriger Kindheit über seine rebellische Jugend und die erfolgreiche Militärkarriere bis hin zu seiner Beziehung zu Meghan Markle und dem Bruch mit der Königsfamilie. Die prägenden Momente und Entwicklungen werden dabei vor allem aus seiner Perspektive dargestellt.Wir blicken zurück auf seine Kindheit, die von dem Rosenkrieg zwischen seinen Eltern geprägt ist und überschattet wird von einem schweren Schicksalsschlag - dem Tod seiner Mutter, Lady Diana. Da ist Harry gerade mal zwölf Jahre alt. Wir blicken auf seine Jugend, in der er mit skandalösen Fotos die Titelseiten der britischen Boulevard-Blätter ziert. Und wir blicken auf die jüngsten Entwicklungen seit Harrys Hochzeit mit Meghan Markle im Jahr 2018. Harry und Meghan galten anfänglich als Hoffnungsträger eines modernen Königshauses, doch die verheißungsvolle Rolle endet mit einem Paukenschlag, als das Ehepaar Sussex Anfang 2020 überraschend den Rücktritt von seinen königlichen Pflichten verkündet. Die Nachricht schockiert die Royal Family - und ganz Großbritannien. Der Rückzug entpuppt sich als PR-Desaster für die Monarchie. In Interviews, einer Netflix-Serie und Harrys Biografie "Spare" rechnet das Paar mit der Königsfamilie ab. Doch warum zieht Harry so drastisch die Reißleine?Mit Fotos und Filmaufnahmen, in denen die wichtigsten Momente im Leben des Prinzen festgehalten wurden, sowie durch Interviews mit Royal-Experteninnen Tessa Dunlop und Leontine von Schmettow, dem Historiker Ed Owens und der ARD-Korrespondentin in London Annette Dittert zeigt die Serie ganz unterschiedliche Perspektiven auf Harry.