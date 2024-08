Zuletzt hatte der Techsektor stark unter Druck gestanden, doch in dieser Woche gingen die Kurse an der Technologiebörse Nasdaq wieder durch die Decke. Zum einen zeichnet sich die lang ersehnte Zinssenkung in den USA ab, zum anderen lieferte der Halbleiterhersteller AMD herausragende Zahlen ab, die dem ganzen Sektor mächtig Auftrieb gaben. Sorgen, dass der Hype um künstliche Intelligenz (KI) vorbei sein könnte, sind erst mal vom Tisch. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im jüngsten Quartal gegenüber ...

