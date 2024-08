DJ Groupe Bruxelles Lambert senkt Adidas-Anteil und erhöht Dividende

Von Ian Walker

PARIS (Dow Jones)--Die Groupe Bruxelles Lambert (GBL) hat ihre Beteiligung an Adidas reduziert und plant, einen Teil des eingenommenen Geldes in Form einer erhöhten Dividende an ihre Aktionäre zurückzugeben.

Die Investmentgesellschaft, die auch Anteile an Pernod Ricard, Umicore und Imerys hält, teilte am Mittwochabend mit, sie habe ihren Anteil an Adidas auf 5,1 Prozent von 7,6 Prozent reduziert und damit netto 630 Millionen Euro erlöst.

GBL teilte weiter mit, sie plane, eine Rekorddividende von 5,00 Euro je Aktie auszuzahlen, was einer Steigerung von 82 Prozent gegenüber der Ausschüttung des Vorjahres entspricht.

Dividenden zusammen mit Aktienrückkäufen werden weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Cash-Rückflüsse an die Aktionäre sein, so GBL.

