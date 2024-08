Die meistgehandelten Produkte: US Tech mit Comeback!

Nach mehreren Wochen mit wechselnden Gewinnen und Verlusten bleibt der Dax® weiterhin in einer Seitwärtsbewegung gefangen, ohne klare Richtung. Heute standen einige interessante Produkte hoch im Kurs, angeführt von Calls und Puts auf prominente US-Technologieaktien. Besonders auffällig war der Nvidia Call, der von der jüngsten Ankündigung neuer KI-Chips profitiert hat und bei den Anlegern für großen Optimismus sorgte. Ähnlich gefragt war der Microsoft Call, nachdem das Unternehmen zwar starke Quartalszahlen präsentiert, aber vor allem ankündigte die Investitionen in KI-Data Zentren zu erhöhen.

Auch Amazon Calls erfreuten sich großer Beliebtheit, da das Unternehmen plant, in neue Märkte zu expandieren und seine Logistikkapazitäten weiter auszubauen. Außerdem schauen die Anleger heute gespannt auf den geplanten Earnings Call des E-commerce Riesen. Daimler Truck Calls fanden als Überraschung auch einen Platz auf der Liste, obwohl das Unternehmen seine Absatzprognose für 2024 deutlich senkte. Schließlich waren auch Novo Nordisk Calls gefragt, nachdem das Unternehmen bedeutende Fortschritte in der Entwicklung neuer Diabetes-Medikamente vermeldet hatte, was für Aufwind bei den Investoren sorgte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones® Put HD7ADF 70,86 40845,50 Punkte 48474,7426 Punkte 5,33 Open End Nvidia Call HD5W8H 13,95 117,16 USD 100,846941 USD 6,77 Open End DAX® Put HD75XX 4,66 18263,00 Punkte 18719,8607 Punkte 39,77 Open End DAX® Put HD60N7 3,94 18263,00 Punkte 18642,5820 Punkte 47,28 Open End DAX® Call HD60QE 1,16 18260,50 Punkte 18169,7869 Punkte 1136,96 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.08.2024; 10:56 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Novo Nordisk Call HD5HVB 0,43 904,40 DKK 950,00 DKK 31,02 18.09.2024 Daimler Truck Call HD4D2D 0,09 34,69 EUR 45,00 EUR 47,86 18.06.2025 Amazon Call HC3JBD 3,38 188,89 USD 160,00 USD 4,98 18.12.2024 Microsoft Call HC3J61 3,84 419,17 USD 400,00 USD 10,08 18.12.2024 Micron Call HD5AKE 1,73 109,24 USD 135,00 USD 5,75 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.08.2024; 11:03 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag E.ON Long HC4MV3 15,83 12,695 EUR 8,645614 EUR 3 Open End DAX® Short HC01RC 0,49 18289,00 Punkte 21594,0524 Punkte -6 Open End Microsoft Long HD2QR7 9,46 419,535 USD 278,986574 USD 3 Open End Nvidia Long HD3M3X 0,64 116,54 USD 105,347806 USD 10 Open End DAX® Short HD39A4 1,53 18277,00 Punkte 19434,4950 Punkte -20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.08.2024; 11:09 Uhr;

