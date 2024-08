FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nemetschek von 46 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Nemetscheks Entwicklung bleibt 'wie Perlen an der Schnur' gezogen, obwohl die Ertragsseite im zweiten Quartal nicht ganz so überzeugte, wie in etlichen Quartalen zuvor", schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Aktie des Anbieters von Architektur- und Bausoftware aber immer noch für überbewertet./edh/bek



ISIN: DE0006452907