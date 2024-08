NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1119 auf 1336 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis sei sehr ermutigend ausgefallen, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Entscheidend sei nun aber nennenswertes Bestellwachstum./ag/ajx



ISIN: NL0012015705